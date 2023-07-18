Найт и Буше присоединятся к «Авангарду» на турнире в Сочи

Форварды «Авангарда» Корбэн Найт и Рид Буше присоединятся к клубу на турнире в Сочи.

«Найт и Буше на данный момент заняты оформлением документов и присоединятся к команде в Сочи», — цитирует ТАСС собеседника.

Предсезонный турнир в Сочи пройдет с 3 по 8 августа.

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» со счетом 1-4.