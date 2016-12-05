Найджел Доус: "Уверены, что "Барысу" по силам попасть в восьмерку лучших"

Один из лучших снайперов КХЛ за восемь с лишним сезонов, нападающий "Барыса" Найджел Доус, выступавший за молодежную сборную Канады, а ныне – за Казахстан, выразил мнение, что неудачи клуба из Астаны в плей-офф связаны с недостатком опыта. По его словам, команда должна ощутить уверенность в своих силах.

– У вас есть теория, почему "Барыс" постоянно проваливается в плей-офф?

– Мне кажется, все упирается в опыт. Если я правильно помню, с тех пор как я приехал, мы четыре раза выходили в плей-офф и три раза уступали в седьмом матче первого раунда. Причем в двух случаях вели по ходу серии. Но не хватало хладнокровия, спокойствия, умения не валиться, пропустив первыми, при том что нам противостояли серьезные команды, где многие добирались до самых поздних стадий, поиграли в плей-офф НХЛ, за сборную. К нам просто должно прийти понимание того, что мы можем добиваться успеха. Каким высоким ни было бы напряжение. Будет непросто попасть в восьмерку в этом сезоне, но мы уверены в том, что нам это по силам. Ну а в плей-офф возможно все. И в КХЛ, и в НХЛ мы не раз видели, как андердоги кладут всех на лопатки. Надеюсь, мы внесем свою лепту в череду подобных историй. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Доуса – скоро в "СЭ"