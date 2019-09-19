Найджел Доус: «Невозможно каждый раз выглядеть идеально»

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал результат матча против «Куньлуня» (5:4 ОТ).

— Этот матч точно не назовешь одним из лучших в нашем исполнении, — цитирует Доуса официальный сайт КХЛ. - Конечно, невозможно каждый раз выглядеть идеально. Тем не менее, мы очень хотели победить, и хорошо, что нам это удалось. Агрессивный хоккей? Это абсолютно нормально для таких игр. Неважно, какая команда выходит против тебя: когда у тебя есть возможность шевелить ногами и разгоняться — это всегда здорово. Иногда происходит иначе.