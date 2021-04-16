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Науменков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

18:59
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«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Михаилом Науменковым, сообщает Twitter уфимского клуба 16 апреля.

28-летний россиянин проведет в башкирском клубе еще два сезона.

По ходу нынешнего сезона Науменков был обменян из ЦСКА в «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате он сыграл в 51 матче, в которых набрал 19 (7+12) очков. В четвертьфинале Кубка Гагарина уфимцы уступили «Ак Барсу» — 0-4.

Михаил Науменков является воспитанником ЦСКА. Вместе с командой «Красной Армия» он выиграл Кубок Харламова, а в сезоне-2018/2019 помог армейцам завоевать Кубок Гагарина. Всего в КХЛ он провел 435 матчей, в которых набрал 79 очков (19+60).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsalavat/status/1383084947418808323

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