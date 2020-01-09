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Науменков дисквалифицирован на один матч, Дитц — на два

17:42
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей регулярного чемпионата: «Нефтехимик» — «Барыс» (1:5), московское «Динамо» — ЦСКА (1:4) и «Торпедо» — «Адмирал» (1:2), сообщает пресс-служба лиги.

Комитет принял решения:

1) дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу защитника «Барыса» Даррена Дитца (за атаку в голову или шею соперника);

2) дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу нападающего ЦСКА Михаила Науменкова (за удар клюшкой соперника);

3) отменить наказание, наложенное на нападающего «Адмирала» Маркуса Юнга (за атаку в голову или шею);

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/09/464254.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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