Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей регулярного чемпионата: «Нефтехимик» — «Барыс» (1:5), московское «Динамо» — ЦСКА (1:4) и «Торпедо» — «Адмирал» (1:2), сообщает пресс-служба лиги.

Комитет принял решения:

1) дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу защитника «Барыса» Даррена Дитца (за атаку в голову или шею соперника);

2) дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу нападающего ЦСКА Михаила Науменкова (за удар клюшкой соперника);

3) отменить наказание, наложенное на нападающего «Адмирала» Маркуса Юнга (за атаку в голову или шею);