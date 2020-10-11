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«Наступили на те же грабли». Гатиятулин — о поражении от «Автомобилиста»

23:19
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростой матч, наступили на те же грабли. Допускали невынужденные удаления, за что соперник наказывал. Благодарен ребятам и болельщикам сегодня. По удалению Лукаша Седлака до конца игры будем смотреть, разбирать. Есть шанс, что Виталий Кравцов присоединится к нам на выезде, но точно не могу сказать», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/11/474206.html

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