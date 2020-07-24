«Настал момент прогрессировать дома». Якимов объяснил, почему не смог заиграть в НХЛ

Новичок СКА Богдан Якимов рассказал, почему в свое время не смог закрепиться в НХЛ и вернулся в Россию.

— 1 мая вас обменяли из «Северстали» в СКА, как это произошло, что почувствовали?

— Чувства, естественно, были самые позитивные, положительные — каждый игрок хочет получить такое предложение и попасть в эту команду, — цитирует Якимова сайт КХЛ. — Вообще, мы общались с руководством клуба, поэтому я чуть-чуть догадывался, что будет предложение. И когда оно поступило, — сразу же согласился. Конечно, волнение, нервозность присутствовали, но ведь это вполне нормально. Не каждый день дается шанс попробовать себя в одном из лучших клубов КХЛ. Я готов к этому вызову.

— СКА — команда, которая всегда решает самые серьезные турнирные задачи. Здесь и требования другие.

— У меня уже возраст такой — тоже пора решать серьезные задачи. Я думаю, что готов и к требованиям, и к уровню команды. Долго шел к этому.

— В свое время вы приняли решение поехать за океан и провели там почти два сезона...

— Давно это уже было. Перед тем, как я туда поехал, отыграл хороший сезон в КХЛ. Потом дебютировал за океаном, в АХЛ. Были разговоры с руководством «Эдмонтона». Говорили, что у меня есть хороший шанс играть в НХЛ. Но в итоге там сложилась такая центральная ось... Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс! С такими игроками конкурировать невероятно сложно. Сидеть и ждать я не хотел, а если играть, то только на самом высоком уровне. И я вернулся домой.

— Нет сожаления от того, что не получилось и пришлось возвращаться?

— Я просто трезво оценивал свои шансы, понимал, что в этой команде вряд ли получится в ближайшие годы закрепиться. Конечно, был расстроен, хотя решение вернуться далось легко. Все логично и правильно: настал момент прогрессировать дома.

— Некоторые ребята, уезжая в Северную Америку, нередко жалуются, что там приходится ломать себя, играть совершенно по-другому. Заставляли вас забыть про свои навыки?

— И в НХЛ, и в АХЛ действительно много нюансов, которые отличают тамошний стиль от нашего. Но слепить из меня что-то новое никто не пытался. Давали играть, импровизировать, делать интересные ходы никто не запрещал.