"Напряженный матч равных команд". Мартемьянов - об игре с "Трактором"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после победы над "Трактором" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:0) заявил, что это была игра равных команд. Специалист также отметил хорошую игру голкипера Якуба Коваржа.

- Хочу поблагодарить команду за хорошее выполнение игрового задания. Думаю, болельщикам понравилась игра, - приводит слова Мартемьянова официальный сайт "Трактора". - Спасибо им за горячую поддержку. Был напряженный матч равных команд. Да, мы использовали шансы, которые нам представились, и здорово сыграл Коварж. В обороне у нас были огрехи, сейчас будем их разбирать, и готовится к следующему матчу.

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