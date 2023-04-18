Нападающий Юров продлил контракт с «Металлургом»

«Металлург» и нападающий Данила Юров продлили контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2023/24.

19-летний Юров — воспитанник школы «Металлурга». В сезоне-2022/23 нападающий провел 70 матчей за клуб и набрал 12 (6+6) очков.

Также он защищал цвета «Стальных Лисов». В МХЛ форвард сыграл 12 матчей и заработал 15 (4+11) баллов.