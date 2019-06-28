11:59 | Хоккей — КХЛ

Нападающий юниорской сборной России продолжит карьеру в СКА

1
Обсудить

СКА и "Витязь" произвели обмен, в результате которого нападающий Марат Хуснутдинов проведет следующий сезон в составе армейцев, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Подольская команда в обмен получит денежную компенсацию.

16-летний россиянин ранее выступал за "Белых медведей". В 2019 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в котором в составе сборной России он провел 7 матчей и набрал 3 очка.

Все о КХЛ – здесь

Дополнительная информация

https://1946.ska.ru/news/view/marat-khusnutdinov-prodolzhit-kar-ieru-v-ska/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ