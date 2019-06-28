Нападающий юниорской сборной России продолжит карьеру в СКА

СКА и "Витязь" произвели обмен, в результате которого нападающий Марат Хуснутдинов проведет следующий сезон в составе армейцев, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Подольская команда в обмен получит денежную компенсацию.

16-летний россиянин ранее выступал за "Белых медведей". В 2019 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в котором в составе сборной России он провел 7 матчей и набрал 3 очка.

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