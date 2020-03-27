Нападающий «Йокерита» Мозес продолжит карьеру в Швейцарии
16:58
Нападающий «Йокерита» Стив Мозес продолжит карьеру в швейцарской команде «Рапперсвиль». Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.
#SCRJLakers verpflichten Steve Moses, Eggenberger bleibthttps://t.co/lp1QviQOxL pic.twitter.com/G6FDOJO8Ye— SCRJ Lakers (@lakers_1945) March 27, 2020
В 43 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 17 (7+10) очков. В плей-офф на его счету 2 матча и 1 результативная передача.
В КХЛ Мозес выступал за «Йокерит» и СКА. В общей сложности за карьеру в лиге 30-летний американец провел 260 матчей, набрав 165 (85+80) очков.