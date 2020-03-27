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Нападающий «Йокерита» Мозес продолжит карьеру в Швейцарии

16:58
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Нападающий «Йокерита» Стив Мозес продолжит карьеру в швейцарской команде «Рапперсвиль». Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

В 43 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 17 (7+10) очков. В плей-офф на его счету 2 матча и 1 результативная передача.

В КХЛ Мозес выступал за «Йокерит» и СКА. В общей сложности за карьеру в лиге 30-летний американец провел 260 матчей, набрав 165 (85+80) очков.

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