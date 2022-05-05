Нападающий Владислав Кара возвращается в «Северсталь»

Нападающий Владислав Кара возвращается в «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне форвард выступал в ВХЛ за «Югру». В регулярном чемпионате он провел 30 игр, набрал 28 (17+11) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф — 15 игр, 5 (3+2) очков, показатель полезности «-2».

В КХЛ 24-летний Кара выступал за «Ак Барс», «Северсталь» и «Спартак».