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Нападающий «Витязя» Малыхин дисквалифицирован на один матч

4 января 2021, 23:25
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Витязь» (7:1), сообщает сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Федора Малыхина по п.1.14. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/04/479570.html

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