Нападающий «Витязя» Малыхин дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Витязь» (7:1), сообщает сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Федора Малыхина по п.1.14. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.