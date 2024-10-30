Форвард «Витязя» Чехович о поражении от «Спартака»: «У красно-белых очень достойная защита»

Нападающий «Витязя» Иван Чехович прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Конечно, «Спартак» хорошо добавил, много лидеров в команде. Считаю, у ребят очень достойная защита», — приводит Legalbet слова Чеховича.

«Витязь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 21 очком в 21 матче. «Спартак» идет на третьей строчке с 27 очками в 20 играх.