Нападающий «Витязя» Барак назвал три вещи, поразившие его в Москве

Американский форвард «Витязя» Дерек Барак рассказал о трех вещях, которые поразили его в Москве.

«Кремль — невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны. Везде все очень вкусно готовят. Я люблю стейки, поэтому с этим проблем нигде не возникает. Я предпочитаю ходить в ресторан «Ева». На третье место поставлю зиму. Имею в виду, как выглядит город в это время года. Везде все украшено, много огней. В общем, потрясающая атмосфера», — цитирует Барака Legalbet.

29-летний хоккеист в FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 забросил 13 шайб и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах. Подмосковный клуб идет на девятом месте Западной конференции.