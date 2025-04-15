Овечкин поздравил Ковальчука с днем рождения: «Вернусь в Москву — продолжим отмечать наш рекорд»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к олимпийскому чемпиону Илье Ковальчуку в честь дня рождения экс-хоккеиста «Спартака», которому во вторник исполнилось 42 года.
Поздравление капитана «Кэпиталз» показали на медиакубе в перерыве третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина между красно-белыми и «Салаватом Юлаевым», проходящего на арене «Мегаспорт» в Москве. Перед началом игры Ковальчук произвел символическое вбрасывание шайбы.
«Брат, поздравляю тебя с днем рождения. Ты знаешь, как я люблю и уважаю тебя, твою семью. Желаю тебе здоровья, оставаться таким же добрым и светлым человеком, уважаю тебя как старшего брата», — сказал Овечкин в своей речи.
Он также пообещал Ковальчуку отметить с ним свой рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ по возвращении в Москву.
«Отметь хорошенечко. Вернусь в Москву — продолжим отмечать наш рекорд и связанные с этим события. Люблю тебя, обнимаю, ценю», — добавил Овечкин.
Последним клубом Ковальчука был «Спартак», воспитанником которого он является. По окончании сезона-2023/24 хоккеист покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта, однако официально о завершении карьеры спортсмен не объявлял.
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