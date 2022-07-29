Овечкин пожелал удачи нападающему Яшкину в СКА

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о переходе форварда Дмитрия Яшкина в СКА.

«Дай бог, чтобы у него получилось, — цитирует Овечкина ТАСС. — Все знают, какой он игрок, как он проявил себя в КХЛ несколько лет назад. Желаю ему удачи и надеюсь, что у него все получится».

В прошлом сезоне чех российского происхождения выступал за «Аризону». За «Вашингтон» Яшкин играл в сезоне-2018/19.

25 июля СКА объявил о подписании с Яшкиным однолетнего контракта. Форвард выступал в КХЛ за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. На его счету 137 (77+60) очков в 133 играх.