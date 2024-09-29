Нападающий Уилсон может покинуть «Металлург»

Как стало известно «СЭ», нападающий Скотт Уилсон в ближайшее время может покинуть «Металлург».

Канадский форвард отсутствовал сегодня на утренней тренировке команды Андрея Разина. В данный момент магнитогорцы прорабатывают варианты его обмена.

32-летний канадец присоединился к «Металлургу» летом 2024 года. В текущем сезоне форвард провел 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1».