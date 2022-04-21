Нападающий Тянулин перейдет из «Торпедо» в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий Артур Тянулин перейдет из «Торпедо» в «Сочи».

Сезон-2021/22 стал для 25-летнего форварда первым в КХЛ. В 32 матчах регулярного чемпионата он набрал 15 (6+9) очков.

По нашей информации, игрок и нижегородский клуб договорились о том, что Тянулин не получит квалификационное предложение. Нападающий перейдет в «Сочи» на правах неограниченно свободного агента.