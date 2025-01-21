Василий Глотов: «Депрессия — это не от сильного разума»
Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к психологии.
— Есть разные подходы к депрессии. Кто-то говорит о ней, как о заболевании, кто-то — что ее не существует. Ты к какому типу относишься?
— Ко второму. Считаю, что это не от сильного разума. За исключением тяжелых жизненных ситуаций: потеря близких, катастрофы.
Начальник на работе прессует, с девушкой поругался, подняли аренду на жилье — депрессию от таких вещей я никогда не признаю. Хочу и своему ребенку это передать. Это все в голове. У некоторых такие проблемы, что нам и не снилось.
— Стараешься позитивно мыслить?
— Да-да. Я 14 игр не забивал по ходу сезона. Мне тоже тяжело, я могу себя по-другому вести. Но эта история зародилась в моей голове — там же она должна и погибнуть. Все идет от головы. Я понимаю точку зрения тех, кто со мной не согласен. Но не могу принять ее. В спорте можно иметь лучшие технические и физические данные, но если ментальность слабая, то это все скажется.
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