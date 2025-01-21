Новичок «Трактора» Глотов: «Если я хочу выделяться, я должен делать намного больше, чем остальные»
Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о любимых книгах.
— Ты упомянул, что любишь книги. Что в последнее время читаешь?
— Связанное с саморазвитием. В основном зарубежная литература — у нас это не так развито. Либо психология, либо спикеры. Есть книги по физподготовке от тренера Майкла Джордана (Тима Гровера. — Прим. «СЭ»), мои любимые вообще. Голову оторвать можно, насколько я фанатею от него. Была бы возможность, часами бы с ним разговаривал. Одну из книг вообще каждый раз перечитываю во время плей-офф.
Из последнего — книга американского психолога про разум. Под каким углом мы смотрим на мир. Дэвид Гоггинс есть. Он всегда был полным парнем, а потом решил стать «морским котиком», похудел на 50 кг, потом попал на сборы. Рассказывает про свою жизнь: как его отец гнобил, как чуть не убил мать.
Есть «Атомные привычки». Очень банальные вещи, но если их правильно выработать, то все идет по-другому.
— Что ты для себя почерпнул из этих книг?
— Взгляд на свою профессию, уровень, которого я хочу достичь. Те силы, которые надо к этому приложить. Это намного больше, чем все думают. Если раньше думал, что «я вот постарался», то понимаю, что этого недостаточно.
Если я хочу выделяться, я должен делать намного больше, чем остальные. Это принесет пользу и остальной команде: если я стану лучше, то и остальные четыре человека в звене тоже станут лучше.
|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|21.01
|19:00
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Северсталь – ЦСКА
|- : -
|21.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -