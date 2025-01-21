Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

Новичок «Трактора» Глотов: «Если я хочу выделяться, я должен делать намного больше, чем остальные»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о любимых книгах.

— Ты упомянул, что любишь книги. Что в последнее время читаешь?

— Связанное с саморазвитием. В основном зарубежная литература — у нас это не так развито. Либо психология, либо спикеры. Есть книги по физподготовке от тренера Майкла Джордана (Тима Гровера. — Прим. «СЭ»), мои любимые вообще. Голову оторвать можно, насколько я фанатею от него. Была бы возможность, часами бы с ним разговаривал. Одну из книг вообще каждый раз перечитываю во время плей-офф.

Из последнего — книга американского психолога про разум. Под каким углом мы смотрим на мир. Дэвид Гоггинс есть. Он всегда был полным парнем, а потом решил стать «морским котиком», похудел на 50 кг, потом попал на сборы. Рассказывает про свою жизнь: как его отец гнобил, как чуть не убил мать.

Есть «Атомные привычки». Очень банальные вещи, но если их правильно выработать, то все идет по-другому.

— Что ты для себя почерпнул из этих книг?

— Взгляд на свою профессию, уровень, которого я хочу достичь. Те силы, которые надо к этому приложить. Это намного больше, чем все думают. Если раньше думал, что «я вот постарался», то понимаю, что этого недостаточно.

Если я хочу выделяться, я должен делать намного больше, чем остальные. Это принесет пользу и остальной команде: если я стану лучше, то и остальные четыре человека в звене тоже станут лучше.

Василий Глотов. «Депрессия — это не от сильного разума». Интервью Василия Глотова — об обмене из СКА и многом другом

Василий Глотов
КХЛ
ХК Трактор
Читайте также
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Джокович отказался давать интервью телеканалу-вещателю на Australian Open
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Василий Глотов: «Увидел ребенка через час после рождения, а потом уехал на месяц»

Василий Глотов: «Депрессия — это не от сильного разума»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Спартак 46 27 19 60
4 Динамо М 46 28 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 19:00
Северсталь – ЦСКА
 - : -
21.01 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости