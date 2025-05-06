Хоккей
6 мая, 22:31

Глотов — о выходе в финал Кубка Гагарина: «Так далеко зайти и остановиться — это глупо»

Руслан Минаев

Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина.

Челябинский клуб победил московское «Динамо» (4:3, 4-1 в серии) в пятом матче полуфинальной серии.

«У нас есть немного времени порадоваться, но мы, естественно, понимаем, что так далеко зайти и остановиться — это глупо. Мы сделаем все, чтобы достичь максимальной цели», — цитирует форварда пресс-служба КХЛ.

Хоккеисты &laquo;Трактора&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота московского &laquo;Динамо&raquo;.«Трактор» — в финале! Космический Шабанов подарил Челябинску праздник

В финале челябинский клуб сыграет с «Локомотивом», который в 1/2 финала победил «Салават Юлаев» (4-1 в серии).

Василий Глотов
КХЛ
ХК Трактор
Кубок Гагарина
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Гру: «Цель «Трактора» — не выйти в финал Кубка Гагарина, а победить»

КХЛ опубликовала расписание финала Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Амур 26 10 16 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 СКА 26 12 14 28
8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 24 6 18 16
16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард 2 : 6
16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн 3 : 7
16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА 4 : 3 ОТ
16.11 17:30 СКА – Металлург Мг 4 : 3
Все результаты / календарь

