Глотов — о выходе в финал Кубка Гагарина: «Так далеко зайти и остановиться — это глупо»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина.

Челябинский клуб победил московское «Динамо» (4:3, 4-1 в серии) в пятом матче полуфинальной серии.

«У нас есть немного времени порадоваться, но мы, естественно, понимаем, что так далеко зайти и остановиться — это глупо. Мы сделаем все, чтобы достичь максимальной цели», — цитирует форварда пресс-служба КХЛ.

В финале челябинский клуб сыграет с «Локомотивом», который в 1/2 финала победил «Салават Юлаев» (4-1 в серии).