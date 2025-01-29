Нападающий «Трактора» Ткачев прокомментировал поражение от «Куньлуня»
Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев высказался о поражении команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:4 ОТ) и оценил игру оппонентов.
«Куньлунь» — очень большая команда, то есть у них габаритные ребята. Тяжело против них в единоборствах, но мы в итоге нашли ключи. Немножко не додавили. Сейчас каждой команде, чтобы попасть в плей-офф, нужно показывать стабильную игру. Если они будут дальше так играть, то у них есть все шансы», — цитирует Ткачева Legalbet.ru.
«Куньлунь» набрал 48 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Трактор» лидирует на «Востоке» с 70 баллами.
Источник: Legalbet.ru
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