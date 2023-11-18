Нападающий «Трактора» Ткачев: «Атмосфера в «Уральском дерби» — мурашки по коже»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев отметил поддержку болельщиков после победы над «Автомобилистом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, наверное, надо отметить шикарную атмосферу, которая на протяжении такой долгой серии здесь, в Челябинске, — приводит Metaratings.ru слова Ткачева. — Фантастическая просто поддержка. И не надо настраивается даже на такие игры, когда столько людей приходит. Арена кипит, арена живет. Большое спасибо болельщикам. Такая атмосфера, как сейчас, наверное, любой матч с любым соперником — мурашки по коже».

«Трактор» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.