Нападающий «Трактора» Тертышный забил первый гол в сезоне. В прошлом сезоне он входил в топ-5 снайперов КХЛ

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

Для 24-летнего форварда этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Ранее в предыдущих 35 матчах у него было только 11 результативных передач.

Напомним, что в прошлом сезоне Тертышный забил 22 гола 49 встречах. Он входил в топ-5 снайперов КХЛ