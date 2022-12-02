Нападающий «Трактора» Тертышный забил первый гол в сезоне. В прошлом сезоне он входил в топ-5 снайперов КХЛ
Нападающий «Трактора» Никита Тертышный отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Для 24-летнего форварда этот гол стал первым в нынешнем сезоне.
Ранее в предыдущих 35 матчах у него было только 11 результативных передач.
Напомним, что в прошлом сезоне Тертышный забил 22 гола 49 встречах. Он входил в топ-5 снайперов КХЛ
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|10
|Трактор
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|2.12
|12:00
|
Амур – Торпедо
|4 : 2
|2.12
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|0 : 2
|2.12
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|2.12
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|2.12
|19:30
|
Куньлунь – Динамо М
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|2.12
|19:30
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
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