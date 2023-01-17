Тертышный: «Седлак на год подписал контракт в Чехии, может, «Трактор» захочет его вернуть»
Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал об общении с бывшими легионерами клуба Лукашем Седлаком, Томашем Гикой и Романом Виллом, которые покинули Челябинск в межсезонье.
— Мы общаемся в соцсетях, друг за другом следим — как у кого дела, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Седлак сейчас вернулся в «Динамо» Пардубице, и они теперь все вместе втроем играют с Гикой и Виллом. У них хорошая команда, которая может бороться за Кубок. Конечно, НХЛ — это круто. Но «Филадельфия» не может пока выбраться из того положения, где они сейчас находятся. Лукаш решил, что ему будет лучше дома. Это его выбор, и я его уважаю.
— Они не хотят через несколько лет вернуться в «Трактор»?
— Все возможно. Седлак на год подписал, и, может, «Трактор» захочет его вернуть.
«Трактор» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах.
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