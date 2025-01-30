Нападающий «Трактора» Телегин не считает важным имя соперника по первому раунду плей-офф
Нападающий «Трактора» Сергей Телегин поделился ожиданиями от концовки FONBET чемпионата КХЛ и первого раунда плей-офф.
«Принципиально ли удержать первое место на «Востоке»? Сложный вопрос. Тут обычно надо смотреть, как пойдет. Главное, играть в свою игру, не допускать тех ошибок, которые приводят к потерям очков. А там уже смотреть, к какому результату в регулярке это приведет.
Лучше не попадать в первом раунде на «Авангард» или «Адмирал»? Нет, так я точно не смотрю. Тут без разницы, на кого попадать. У нас в принципе вся конференция достаточно ровная. И уж точно нет слабых команд среди тех, кто попадает в плей-офф», — цитируют игрока «Известия».
Телегин — воспитанник «Трактора», он выступает за челябинский клуб с 2020 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 18 очков (3+15) в 44 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|3
|Динамо М
|50
|31
|19
|65
|4
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|5
|ЦСКА
|49
|28
|21
|64
|6
|СКА
|50
|29
|21
|63
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|50
|23
|27
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|49
|25
|24
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|31.01
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|31.01
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|31.01
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -