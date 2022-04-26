Нападающий Калинин может вернуться в «Авангард»

Нападающий Сергей Калинин может перейти в «Авангард». «Трактор», в котором игрок провел последние два сезона, заинтересован в его сохранении.

Сергей Калинин — воспитанник омского хоккея. Выступал за «Авангард» с 2010 по 2015 годы. С 2020 года играет в составе «Трактора».

В сезоне-2021/22 регулярного чемпионата КХЛ 31-летний хоккеист провел за челябинский клуб 40 матчей и отметился 15 (6+9) очками. В плей-офф показатели Калинина — 15 матчей и 5 (1+4) очков.