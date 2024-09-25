Нападающий «Трактора» Робинсон головой выбил защитное стекло после силового приема в матче с «Салаватом»

Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон головой выбил защитное стекло в матче против «Салавата Юлаева» (3:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В первом периоде силовой прием против форварда выполнил защитник уфимцев Сергей Варлов. В результате 32-летний американец головой влетел в защитное стекло, которое вылетело вместе с креплением.

«Салават Юлаев» (12 очков) после победы над челябинцами поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».