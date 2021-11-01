Нападающий «Трактора» Потапов призвал Билялетдинова возвращаться на тренерскую работу

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов, выигрывавший Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом», поделился впечатлением от работы с бывшим главным тренером казанцев Зинэтулой Билялетдиновым.

— Мне ведь еще довелось поиграть у Профессора (Зинэтула Билялетдинов. — Прим. «СЭ»), который всегда повторял одну фразу: «Только честный труд!» Как только начинаешь срезать углы и вместо десяти повторений начинаешь делать девять, то это может засесть в голове и в самый нужный момент эта недоработка подведет. Даже когда готовлюсь летом без тренера и мне тяжело, то понимаю, что перед Хайдарычем мне будет неудобно. Он ведь точно знает, что вместо десяти повторений я хочу сделать девять. Мы даже с классным чешским парнем Иржи Секачем созваниваемся, и он говорит: «Лех, я сегодня два раза потренировался и думаю, что Хайдарыч доволен мной». То есть даже находясь у себя в Чехии, где его не видит никто, кроме родных, он знает, что Хайдарыч все видит.

Кстати, незадолго до беседы с вами мы общались с ребятами, и я говорил им, что хочу сказать в интервью одну фразу: «Хайдарыч, выходи на работу! Понимаю, что семья — это здорово. Что спокойное времяпровождение — это такой бриз. Но нужно это сделать не ради чего-то, не ради кого-то, а ради хоккея и ребят, которых вы можете обучить. Выходите на работу, потому что тренеров много, а специалистов мало».

— Хоккей Билялетдинова в современных реалиях жизнеспособен?

— Мне больше нравится консервативный хоккей. Но не могу сказать, что у него скучный и старомодный стиль — это вообще не так! У Билялетдинова есть что-то из североамериканского, что-то из советского хоккея. Мне доставляло огромное удовольствие играть в его «Ак Барсе». Там были и классные комбинации, и красивые голы. Плюс вспомните, какой в Казани был подбор разноплановых ребят. И для каждого из них он отводил определенную нишу,и полностью доверял им.

У него было невероятно человеческое отношение к хоккеистам. Он никогда даже сокращенно по фамилии никого не называл — всегда только по имени. Так что его хоккей точно не назовешь скучным и примитивным. И он точно адаптирован к современным реалиям. Тем более что сейчас он будет выглядеть гораздо зрелищнее и симпатичнее. В лиге есть команды, на матчи которых я бы точно не взял билет. Но я бы сто процентов купил билет или абонемент на «Ак Барс» Билялетдинова.

— Представляете его не в «Ак Барсе»?

— Очень тяжело это представить. Это такая сталь! Такой характер непрогибаемый! Возможно, что ему небезразлично «Динамо». Мне кажется, это единственный клуб, чье предложение он бы стал рассматривать.

«Ак Барс» — клуб, в котором прошли его лучшие тренерские годы. Однако будем надеяться, что у него все еще впереди и он будет передавать свой опыт ребятам. Помню, что уже после первого разговора с Билялетдиновым позвонил маме и сказал: «Мам, если бы я пошел в армию, то хотел бы, чтобы моим командиром был такой же человек, как Зинэтула Хайдарович! За него можно без бронежилета в атаку бежать!»

Он такие вещи говорит на собраниях, так мотивирует. Никогда даже не скажет тебе, что ты виноват, — специально подведет свою мысль так, что каждый поймет, в чем дело. После его слов сидишь и думаешь: «Блин, и я такой. И я то же самое». С помощью слова он поднимал команду из психологической ямы. Все, кто находился в его «Ак Барсе», были рады играть под его руководством.

— Я впервые слышу, чтобы его кто-то публично называл Профессором.

— После того как увидел его отношение к людям, не было желания называть его как-то иначе. Максимум называл его Хайдарович. Хотя чаще, конечно, обращался по имени-отчеству. Вообще, впервые услышал это прозвище от его помощников. У них был больший доступ к телу, и они регулярно видели, что он постоянно в поиске, что он все время что-то рисует, что он думает, как лучше сыграть. Вот это его постоянное нахождение в хоккее привело к тому, что он стал таким профессором Мориарти.