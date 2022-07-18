Никита Тертышный: «Про Северную Америку спрашивайте меня через два года»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

«Соскучился по матчам, поездкам, общению. Мне нужно выдать такой же сезон, как и прошлый. Надо не зацикливаться на этом, а работать, тренировка за тренировкой, матч за матчем, и все само придет.

Задумывался ли об отъезде в Америку? Все возможно. Но у меня два года контракта, и нужно доказать Челябинску и самому себе, что я не просто так играю в хоккей. Про Северную Америку спрашивайте меня через два года.

Тренируюсь в одном звене с Бурдасовым? Потихоньку просматриваем сочетания, но все меняется каждый день. «Химию» еще надо будет найти", — цитирует Тертышного сайт КХЛ.