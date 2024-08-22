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Сегодня, 20:07

Тертышный: «Если решат, что нужно меня обменять, соберу вещи, детей, жену и полетим куда надо»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный после матча с «Локомотивом» (4:5 Б) на Fonbet Кубке Блинова прокомментировал свое будущее.

— Мы на коннекте с Гру. В начале сборов было немного тяжеловато перестроиться на его требования. Нужно было это все через себя прокрутит, потому что все это для меня в новинку — канадская система. С каждым днем все больше понимаю эти нюансы. Может быть, этого мне и не хватало. Нюансы сейчас даже важнее в хоккее, чем какие-то скиллы.

Когда сыграл против «Трактора» за «Челмет», то не почувствовал, что оказался на дне. Я ведь там играл шесть лет назад — тогда постоянно ездил туда-сюда. Ничего нового. Просто не было смысла сидеть 13-м нападающим. Ничего, было весело.

Летом сделал правильные выводы. Много тренировался, бросал. Можно сказать, что вернулся к тем настройкам, когда показывал результат.

Хочу я обмен или нет — не мне решать. Если решат, что нужно меня обменять, то соберу вещи, детей, жену и полетим куда надо. Я же не могу каждый день переживать по этому поводу. Конечно, в предыдущем сезоне переживал. Даже квартир пять посмотрел на «Авито» в разных городах. Просто делаю свою работу каждый день, а как будет дальше уже решают наверху.

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