Шабанов — про слухи об отъезде в НХЛ: «Может, люди знаю больше меня. Все мои мысли о «Тракторе» сейчас»

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов прокомментировал слухи о своем отъезде в НХЛ.

«Не могу сказать, что много скаутов НХЛ мне пишет. У меня есть агенты, лучше у них узнавать. Я, правда, не знаю, не моя работа. Пишут, что я уезжаю в НХЛ? Не знаю, может быть, люди знают больше, чем я. Сейчас я сконцентрирован на игре за «Трактор», все мои мысли о «Тракторе» и этом сезоне. Насчет своей статистики тоже максимально спокоен, главное — приносить пользу команде», — цитирует Шабанова «ВсеПроСпорт».

В 55 матчах нынешнего сезона 24-летний форвард набрал 52 (18+34) очка и идет лучшим бомбардиром челябинской команды.