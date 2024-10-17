Робинсон — о голе в ворота «Ак Барса»: «Сыграл по шайбе в воздухе, и все круто получилось»
Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон поделился впечатлениями от матча против «Ак Барса» (3:1) в FONBET Чемпионата КХЛ.
«Соперник переигрывал нас в первом периоде, но мы смогли показать характер, вернуться в игру и два периода были лучшей командой. Я горжусь нашими ребятами», — приводит «РБ Спорт» слова Робинсона.
Также он рассказал, как ему удалось забросить шайбу в ворота соперника на лету.
«Я решил сыграть в воздухе, попал два раза по шайбе и все круто получилось. Хорошо, что в этом моменте не было высоко поднятой клюшки, и это был чистый гол, который помог нашей команде», — добавил хоккеист.
«Трактор» набрал 24 очка за 16 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Источник: РБ Спорт
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