Нападающий «Трактора» Андрей Стась высказался о предстоящей серии с «Металлургом»

Нападающий «Трактора» Андрей Стась поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом» в финале плей-офф Восточной конференции.

«В серии с Уфой было очень много борьбы. Игры плей-офф всегда очень упорные и, если говорить про нашу серию, то все решалось в один-два гола и, как правило, на последних минутах. Нам повезло, что была такая упорная серия, потому что у команды есть чувство, как нужно сохранить счет или когда прибавить. Я думаю, это нам поможет в серии с «Металлургом».

Честно, было без разницы с кем играть. «Металлург» хорошая, быстрая, мастеровитая команда. Как вы видели, в серии с «Авангардом» они проявили характер. Очень много будет решать игра спецбригад. Очень важно, что мы нащупали какие-то свои моменты при игре в меньшинстве", — приводит слова форварда сайт «Трактора».

«Магнитка» выиграла серию у «Авангарда» со счетом 4-3, а «Трактор» выиграл «Салават Юлаев» — 4-2.

Первая игра финала плей-офф Восточной конференции пройдет 3 апреля в Магнитогорске.