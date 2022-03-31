Нападающий «Трактора» Андрей Стась высказался о предстоящей серии с «Металлургом»
Нападающий «Трактора» Андрей Стась поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом» в финале плей-офф Восточной конференции.
«В серии с Уфой было очень много борьбы. Игры плей-офф всегда очень упорные и, если говорить про нашу серию, то все решалось в один-два гола и, как правило, на последних минутах. Нам повезло, что была такая упорная серия, потому что у команды есть чувство, как нужно сохранить счет или когда прибавить. Я думаю, это нам поможет в серии с «Металлургом».
Честно, было без разницы с кем играть. «Металлург» хорошая, быстрая, мастеровитая команда. Как вы видели, в серии с «Авангардом» они проявили характер. Очень много будет решать игра спецбригад. Очень важно, что мы нащупали какие-то свои моменты при игре в меньшинстве", — приводит слова форварда сайт «Трактора».
«Магнитка» выиграла серию у «Авангарда» со счетом 4-3, а «Трактор» выиграл «Салават Юлаев» — 4-2.
Первая игра финала плей-офф Восточной конференции пройдет 3 апреля в Магнитогорске.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
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