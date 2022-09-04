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4 сентября, 18:11

Нападающий «Трактора» Подкорытов: «У команды очень много моментов, только не можем забить»

Нападающий «Трактора» Подкорытов прокомментировал крупное поражение от «Локомотива»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Александр Подкорытов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4).

«Конечно, ожидали не такого старта чемпионата. Сегодня была хорошая, боевая игра, обе команды хотели победить. Мы не реализовали свои возможности в большинстве. У меня был момент, надо было просто шайбу верхом поднять. Мог забивать Макс Шабанов. Также под воротами надо играть лучше. У нас очень много моментов, только не можем забить. Сейчас с парнями поговорим, а завтра посмотрим видео. Нам покажут ошибки, которые нужно исправить», — приводит слова Подкорытова сайт КХЛ.

Следующий матч «Трактор» проведет против «Автомобилиста». Игра состоится в Челябинске 6 сентября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/04/501740.html
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