Нападающий «Трактора» Кадейкин: «У нас есть Шабанов, а у «Динамо» — нет»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвел итоги пятого матча полуфинала Кубка Гагарина против «Динамо» (4:3, 4:1 в серии).

— Может быть, нас начинает захлестывать на старте, когда показываем хорошие скорости. Не знаю, почему так происходит. Делаем необязательные вещи в начале и после них пропускаем. Сегодня ключевым стал второй период, когда повели 3:1. Почувствовали момент. Жалко, что словили удаление перед вторым перерывом, без него выходить с таким счетом на третий период было бы попроще. Пропущенная вторая шайба задала тон на весь второй период.

«Динамо» неплохо давило, мы чуть подсели в оборону, но неплохо оборонялись. Единственное, что не вывели шайбу из зоны и получили 3:3. Но у нас есть Максим Шабанов, а у них — нет. Даже не понял, в какой момент Подъяпольский получил травму. Возможно, он потянул пах, когда его качнул Вася Глотов. Но мы и до этого хорошо атаковали. Не знаю, можно ли сказать, что Гру больше доверяет нашему звену с Шабановым и Дер-Аргучинцевым. Мы за этот сезон уже столько прошли. Мы привыкли к тому, что Бен меняет звенья. Мы доверяем этот участок работы тренерам и просто делаем свою работу.

Перед третьим периодом у нас были две ключевые установки. Первая — выстоять большинство. К сожалению, не получилось это сделать. Вторая — играть в давление и не откатываться. Думаю, мы создали достаточное количество моментов в третьем периоде. Что-то создавали из этого давления. После матчей приходил в номер и каждый раз хотел посмотреть матчи «Локомотива», но потом мысли относили к своей игре. Поэтому старался просто счет смотреть в конце и какие-то голы, — сказал после игры Кадейкин.

В пятом матче полуфинальной серии бело-голубые проиграли «Трактору» (3:4), потерпев поражение в серии с общим счетом 1-4.

В финале «Трактор» сыграет против «Локомотива». Серия стартует 13 мая в Ярославле.