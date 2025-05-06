Нападающий «Трактора» Кадейкин: «У нас есть Шабанов, а у «Динамо» — нет»
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвел итоги пятого матча полуфинала Кубка Гагарина против «Динамо» (4:3, 4:1 в серии).
— Может быть, нас начинает захлестывать на старте, когда показываем хорошие скорости. Не знаю, почему так происходит. Делаем необязательные вещи в начале и после них пропускаем. Сегодня ключевым стал второй период, когда повели 3:1. Почувствовали момент. Жалко, что словили удаление перед вторым перерывом, без него выходить с таким счетом на третий период было бы попроще. Пропущенная вторая шайба задала тон на весь второй период.
«Динамо» неплохо давило, мы чуть подсели в оборону, но неплохо оборонялись. Единственное, что не вывели шайбу из зоны и получили 3:3. Но у нас есть Максим Шабанов, а у них — нет. Даже не понял, в какой момент Подъяпольский получил травму. Возможно, он потянул пах, когда его качнул Вася Глотов. Но мы и до этого хорошо атаковали. Не знаю, можно ли сказать, что Гру больше доверяет нашему звену с Шабановым и Дер-Аргучинцевым. Мы за этот сезон уже столько прошли. Мы привыкли к тому, что Бен меняет звенья. Мы доверяем этот участок работы тренерам и просто делаем свою работу.
Перед третьим периодом у нас были две ключевые установки. Первая — выстоять большинство. К сожалению, не получилось это сделать. Вторая — играть в давление и не откатываться. Думаю, мы создали достаточное количество моментов в третьем периоде. Что-то создавали из этого давления. После матчей приходил в номер и каждый раз хотел посмотреть матчи «Локомотива», но потом мысли относили к своей игре. Поэтому старался просто счет смотреть в конце и какие-то голы, — сказал после игры Кадейкин.
В пятом матче полуфинальной серии бело-голубые проиграли «Трактору» (3:4), потерпев поражение в серии с общим счетом 1-4.
В финале «Трактор» сыграет против «Локомотива». Серия стартует 13 мая в Ярославле.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|СКА
|26
|12
|14
|28
|8
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|2 : 5
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|1 : 5
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|2 : 1
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|2 : 6
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|3 : 7
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|4 : 3 ОТ
|16.11
|17:30
|СКА – Металлург Мг
|4 : 3