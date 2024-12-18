Фирстов — про обстановку в «Торпедо»: «Никто из тренеров не кричит и не давит после матчей»
Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал об обстановке в команде после третьего поражения в четырех последних играх.
Во вторник, 17 декабря, нижегородцы на выезде уступили «Витязю» в серии буллитов (5:6).
«У нас очень хорошая команда, отличные ребята, все общаются, все на одной волне. Это дорогого стоит. Что касается тренеров после матча — никто не кричит и не давит. Все все понимают. Мы давно в хоккее и сами знаем, где допустили ошибки. Тренерский штаб дает нам подсказки, помогает и делает для нас все лучшее. Наша задача — сделать выводы и двигаться дальше», — приводит пресс-служба автозаводцев слова Фирстова.
«Торпедо» набрало 39 очков в 35 матчах и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч команда Игоря Ларионова проведет 19 декабря против СКА. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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