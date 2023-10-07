Нападающий «Торпедо» Ларионов оценил влияние болельщиков на результат матча с «Динамо»

Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над московским «Динамо» (7:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— На каждую встречу выходим и наша задача выиграть, — начал Ларионов. — Не важно, какой счет, 2:1, 3:1 или как сегодня. В каждом периоде играем так, будто счет 0:0.

— Во втором периоде залетало сегодня все.

— Броски сегодня были такие тяжелые для вратаря. 2 или 3 гола таких: отскоки, на дальнюю штангу, любой вратарь в мире бы не поймал. Можно говорить что угодно, когда такие моменты, надо забивать. Трудно винить соперника, потому что, когда пас на дальнюю штангу, там, как правило, ничего не сделаешь.

— Прекрасная сегодня была атмосфера на матче.

— Мы сегодня вышли на лед и слышали «Тор-пе-до» просто мурашки были, я стоял во время гимна и это слушал, если честно, чуть ли не до слез. Когда люди так любят тебя, так за тебя болеют, казалось, будто мы дома сегодня играли. После этого мы посмотрели друг на друга, зарядились и готовы были выходить и играть с любой командой в мире. Мне кажется, мы из-за болельщиков так хорошо сегодня сыграли, — сказал Ларионов.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 15 играх.