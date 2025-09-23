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23 сентября 2025, 00:30

Алексей Кручинин: «Североамериканцы в «Шанхае» любят провоцировать — важно было сразу дать им отпор»

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин в интервью «СЭ» рассказал о причинах поражения от «Шанхай Дрэгонс» (0:1 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Тяжелый матч для нас. «Драконы» стали сильнее, чем были прежде, — сказал Кручинин «СЭ». — Они очень быстро нас накрывали, и сегодня у нас не получалось контролировать шайбу и выходить из зоны. Соперник успевал нас перекрывать практически везде, поэтому было важно играть терпеливо, выжидать свой момент. В целом, у нас были возможности забить, даже в концовке. К сожалению, реализовать свой шанс не удалось — произошел, по сути, несчастный случай. Мы знали, что не будем выигрывать все 68 игр подряд. Это было тяжелое испытание для нас. Несмотря на то, что игра не складывалась, мы смогли заработать одно очко, играя терпеливо и сражаясь в обороне. В целом, есть над чем работать, но эту игру можно занести в актив в плане командной самоотдачи.

— На протяжении всего матча было много стычек. Чем вы можете объяснить такое количество конфликтных ситуаций на льду?

— У них много североамериканцев в команде, а они любят провоцировать и играть агрессивно. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не собираемся быть мальчиками для битья. Если они хотят идти на столкновения, то мы тоже будем идти друг за другом.

— Победная серия «Торпедо» прервалась, но все-таки, на ваш взгляд, что является ключевым фактором успеха команды в текущем сезоне?

— Мы не концентрировались на победной серии. Мы подходим к каждому матчу ответственно, легких игр у нас не было. Каждая игра дается нам с большим трудом: мы вырываем победы, отыгрываемся, делаем камбэки. Только последняя игра с «Ладой» была такой, где мы держали все под контролем, а остальные встречи — настоящие «качели». Поэтому нельзя сказать, что мы зазнавались, считали себя самыми сильными и крутыми. Мы просто концентрируемся на каждой игре, и пока нам удавалось выигрывать, старались продолжать в том же духе. У нас не было никакой эйфории, мы не думали, что кубок уже у нас в руках. Нет, все в «Торпедо» знали, что будут тяжелые игры. У нас сейчас очень много выездных матчей: мы летим в Минск, потом через два дня играем дома, после чего нас ждет шесть игр через день. Расписание сумасшедшее, поэтому мы просто будем готовиться к каждой игре, выходить и работать, не думая о каких-то сериях или чем-то еще.

— Ваше возвращение в «Торпедо» можно сравнить с возвращением домой? Как изменилась команда после вашего ухода в 2024-м году?

— Здесь осталось много знакомых ребят, тот же персонал, тот же город. Пока еще и дворец спорта прежний. Поэтому, в целом, да, наверное, можно сказать, что есть ощущение возвращения домой. Болельщики очень любят команду, и поэтому было здорово вернуться. Теперь ждем, когда построится новый стадион, чтобы больше людей смогло посещать наши домашние матчи.

Поражение от «Шанхая» стало для «Торпедо» первым в сезоне-2025/26. Команда занимает первое место в таблице Западной конференции с 13 очками в 7 матчах.

(Екатерина Смирнова)

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Восточная конференция И В П О
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3 Ак Барс 68 43 25 94
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5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
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3 Северсталь 68 40 28 86
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