Коваленко: «Меня звали в «Колорадо», но мне надо окрепнуть, а затем можно будет думать об НХЛ»

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко рассказал, что поддерживает связь с «Колорадо».

Хоккеист был выбран «Колорадо» под общим 171-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

«Мы всегда на связи с ними. Они звали меня, но я придерживаюсь мнения, что надо окрепнуть и провести сезон еще лучше. Уже затем можно будет думать об НХЛ», — приводит Metaratings.ru слова Коваленко.

Также он ответил на вопрос, следил ли в этом году за командой из Денвера в Кубке Стэнли.

«Да и не только за ними. Я в целом посматриваю за НХЛ: смотрел как игры, так и хайлайты. Удивлен ли, что «Эвеланш» так рано вылетели? Ну, это жизнь, никогда не предугадаешь, что произойдет», — добавил форвард.

С 2022 года Коваленко выступает за «Торпедо». В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел 66 матчей в составе нижегородской команды в КХЛ и набрал 61 (24+37) очко.