Нападающий «Торпедо» Атанасов получил серьезную травму в матче с «Куньлунем»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил травму в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 с «Куньлунем».

Форвард нижегородской команды упал на лед после столкновения с игроком китайской команды и смог покинуть площадку лишь с помощью партнеров по команде.

21-летний Атанасов провел в этом сезоне 43 игры и набрал 39 (19+20) очков.