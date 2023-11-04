Нападающий «Торпедо» Артамонов выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов получил травму в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4), сообщил главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

«Артамонов выбыл. На какой срок, не скажу точно. Я сейчас его отпустил домой, на выезде он нам не поможет. Думаю, завтра будет более точный вердикт по его травме», — приводит слова Ларионова ТАСС.

17-летний Артамонов в текущем сезоне сыграл 25 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице «Запада», набрав 34 очка в 27 матчах. 8 ноября команда сыграет с «Витязем».