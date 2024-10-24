Нападающий «Торпедо» Артамонов признался, что вспоминал прошлые матчи с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов подвел итоги матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:5).

— Тяжелая игра получилась, много голов. Думаю, зрителям понравилось. Просто надо выводы сделать. В концовке были ненужные глупые удаления, реализованные соперником. И доводить уже либо до победы, либо до овертайма и там забирать очки.

— Как можете описать свой гол?

— Да обычные эмоции. Хорошо на бросок вывели, оставалось только попасть.

— Прошлые матчи с «Салаватом» не были богаты на заброшенные шайбы, как сегодня получилось показать такую голевую феерию?

— На самом деле, я тоже вспоминал те матчи. Там тоже очень много моментов было, просто не могли реализовать: что «Салават», что мы. Сегодня реализация хорошая была, поэтому и такой счет.

— На что делали упор при подготовке к матчу?

— Да просто хороший хоккей ожидался, обе команды хорошо в атаку играют, не сидят в обороне. Так и получилось.

София Митченкова