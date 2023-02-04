Нападающий «Торпедо» Дарьин: «Это был самый тяжелый матч в моей жизни»

Нападающий «Торпедо» Александр Дарьин после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска (3:2) поделился эмоциями от возвращения в состав команды.

«Это был самый тяжелый матч в моей жизни. Месяц практически ничего не делал. Кататься начал неделю назад. Большое спасибо тренеру, Андрею Емельянову, который эту неделю со мной работал. Если бы не он, то я, наверное, сегодня бы вообще умер. После травмы я восстановился полностью, а функциональное состояние можно восстановить только через игры, поэтому мне и дали возможность сыграть.

Перед третьим периодом тренеры сказали, что выпустят меня в большинстве и попросили не волноваться, а сыграть так, как мы можем, и не торопиться с принятием решений. Меня с помощью двух передач вывели «один в ноль», и получился очень хороший гол. Если бы я искал еще передачу, и мы бы не забили, то я бы получил «по шапке» на лавке. Минское «Динамо» борется за попадание в плей-офф, но у нас тоже есть свои задачи. Мы хотим остаться на втором месте», — цитирует Дарьина сайт КХЛ.