Нападающий Сюсиз подпишет контракт с «Куньлунем»

Как стало известно «СЭ», нападающий Нэйт Сюсиз подпишет контракт с «Куньлунем».

Минувший сезон игрок провел в АХЛ в составе «Хартфорда». В регулярном чемпионате он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков.

«Куньлунь» в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 занял 9-е место в Западной конференции, набрав 62 очка в 68 матчах.