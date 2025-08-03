Хоккей
3 августа, 21:28

Нападающий Сюсиз подпишет контракт с «Куньлунем»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Как стало известно «СЭ», нападающий Нэйт Сюсиз подпишет контракт с «Куньлунем».

Минувший сезон игрок провел в АХЛ в составе «Хартфорда». В регулярном чемпионате он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков.

«Куньлунь» в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 занял 9-е место в Западной конференции, набрав 62 очка в 68 матчах.

ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • Паснаход

    комментаторы язык сломают

    03.08.2025

    • Стоимость одного чемпионского перстня для хоккеистов и тренеров «Локомотива» — три миллиона рублей

    Вратарь Худобин завершил карьеру в 39 лет
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Торпедо НН 28 18 10 38
    2 Локомотив 25 17 8 36
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив 3 : 6
    Все результаты / календарь

