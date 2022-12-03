Форвард «Стальных Лисов» Канцеров: «Престижно попасть на Матч звезд КХЛ»
Нападающий «Стальных Лисов» и сборной «Востока» Роман Канцеров в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от Кубка Вызова МХЛ и попадания на Матч Звезд КХЛ.
— Классная игра, — отметил Канцеров. — Парни с «Запада» бились достойно, но «Восток» сегодня оказался сильнее. «Запад» против «Востока» — это всегда заруба. Сегодня два периода были жесткими, а в третьем — бригады большинства выполнили свою задачу.
— Вы поедете на Матч Звезд КХЛ. Довольны?
— Конечно. Престижно попасть на Матч Звезд КХЛ. Многие парни тоже этого хотели. Но так получилось, что выбрали меня. Очень рад этому.
— В какую мишень вы попали?
— Попал в мишень дивизиона Харламова. Хотелось попасть к своим.
— С Николаем Голдобиным сыграете в одной тройке?
— Может быть (улыбается). Егор Яковлев еще едет из «Металлурга». Целился, естественно, в мишень дивизиона Харламова.
Матч звезд КХЛ пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|37
|16
|21
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|- : -
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|- : -
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -