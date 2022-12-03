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Сегодня, 18:39

Форвард «Стальных Лисов» Канцеров: «Престижно попасть на Матч звезд КХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Стальных Лисов» и сборной «Востока» Роман Канцеров в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от Кубка Вызова МХЛ и попадания на Матч Звезд КХЛ.

— Классная игра, — отметил Канцеров. — Парни с «Запада» бились достойно, но «Восток» сегодня оказался сильнее. «Запад» против «Востока» — это всегда заруба. Сегодня два периода были жесткими, а в третьем — бригады большинства выполнили свою задачу.

— Вы поедете на Матч Звезд КХЛ. Довольны?

— Конечно. Престижно попасть на Матч Звезд КХЛ. Многие парни тоже этого хотели. Но так получилось, что выбрали меня. Очень рад этому.

— В какую мишень вы попали?

— Попал в мишень дивизиона Харламова. Хотелось попасть к своим.

— С Николаем Голдобиным сыграете в одной тройке?

— Может быть (улыбается). Егор Яковлев еще едет из «Металлурга». Целился, естественно, в мишень дивизиона Харламова.

Матч звезд КХЛ пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

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