Нападающий «Спартака» Биттен: «Оба наших матча с «Трактором» были настоящей битвой»
Нападающий «Спартака» Уильям Биттен поделился впечатлениями от домашнего матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора (2:3 Б).
«Отличная игра получилась. Хотя это можно было ожидать, так как «Трактор» — хороший соперник. Мы играли против него неделю назад, и оба наших матча были настоящей битвой. На этот раз «Трактор» смог взять реванш», — приводит «РБ Спорт» слова Биттена.
Также он ответил, считает ли «Трактор» одним из самых сильных противников за первый месяц чемпионата.
«Здесь нет слабых команд. КХЛ — новая для меня лига, и я уже обратил внимание на то, что здесь высокий темп и отличный, быстрый хоккей. «Трактор» свой игрой это только подтверждает», — добавил форвард.
Ранее команды встречались 23 сентября в Челябинске — тогда также по буллитам победили москвичи (3:2).
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|2.10
|19:00
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