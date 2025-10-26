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26 октября 2025, 21:04

Форвард «Спартака» Рябов о победе над «Сочи»: «Хотели реабилитироваться перед фанатами за игру в дерби»

Федор Носов

Нападающий «Спартака» Иван Рябов поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над «Сочи» (5:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Сегодняшний матч стал реакцией на болезненное поражение в дерби?

— Да, прошлый матч получился сложным, мы хотели реабилитироваться перед нашими фанатами за игру в дерби. Все смотрят в таблицу, где высокая плотность, поэтому нужно постоянно побеждать.

— У вас второе очко за «Спартак». Вливаетесь в команду?

— Да, приятно, но хочу выделить Андрея Миронова. Он — старший товарищ для меня, который подсказал мне, как правильно нужно стоять на вбрасывании. Его заслуга в этом. Он постоянно подсказывает и помогает в быту, в раздевалке. От него исходит много позитивных эмоций.

«Спартак» с 23 очками в 19 матчах занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда проведет следующий матч дома против ЦСКА.

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