Нападающий «Спартака» Рубцов высказался об удачно отрезке команды в КХЛ

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов прокомментировал серию команды из семи побед в восьми последних матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

18 ноября москвичи обыграли «Адмирал» со счетом 6:1.

«Была черная полоса, бывает белая. До этого где-то не везло, что-то не так делали, много разговаривали, в себе покопались, стало все налаживаться. Вроде играешь хорошо, но проигрываешь. Мы в том году такую планку задрали, и надо ее держать, не сбавлять обороты, кто бы против нас ни играл», — цитирует Рубцова ТАСС.

20 ноября «Спартак» на своем льду проведет встречу с хабаровским «Амуром». После 27 матчей в нынешнем сезоне КХЛ московский клуб с 39 очками располагается на 2-й строчке турнирной таблицы Западной конференции.